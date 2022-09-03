انت الان تتابع خبر وزارة التموين دعم مصر – خدمات تموينية كتير تخلص وأنت في بيتك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تصدرت كلمات وزارة التموين دعم مصر محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك لمعرفة كيفية إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية وهل متاح في الفترة الحالية إضافة مواليد جديد؟
ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات التموينية الخاصة بوزارة التموين والتجار الداخلية من بينها إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين تنفيذا لطلب الوزارة برسائل عبر بونات صرف الخبز من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين.
من جانبه أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد حاليا إضافة مواليد جديدة موضحاً أنه متوقف منذ ما يقارب العام.
خدمات وزارة التموين علي موقع دعم مصر :
1- إصدار بدل تالف وفاقد بطاقة التموين.
2- تفعيل بطاقة التموين.
3- الاستعلام عن بطاقة التموين.
4- ضم أفراد أسرتي.
5- الفصل الاجتماعي.
6-نقل البطاقة من محافظة لمحافظة.