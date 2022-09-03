وزارة التموين دعم مصر – خدمات تموينية كتير تخلص وأنت في بيتك

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات التموينية الخاصة بوزارة التموين والتجار الداخلية من بينها إضافة رقم الموبايل على بطاقة التموين تنفيذا لطلب الوزارة برسائل عبر بونات صرف الخبز من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين.

من جانبه أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد حاليا إضافة مواليد جديدة موضحاً أنه متوقف منذ ما يقارب العام.

خدمات وزارة التموين علي موقع دعم مصر :