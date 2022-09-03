الزراعة: تحصين 2.8 مليون رأس وتغطية أكثر من 7 آلاف قرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - في إطار جهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د.عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول جهود الهيئة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توفير 4 مليون جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية تم توزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطري بالمحافظات ومتبقى 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجي لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.

التقرير أشاد بجهود كل من معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية وشركة ميفاك في إنتاج 4 مليون جرعة في فترة وجيزة والالتزام بتوريد اللقاحات في الأوقات المتفق عليها

كما أشاد بجهود المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية في الالتزام من انتهاء تقييم اللقاحات في المواعيد المحددة من خلال حشد وتوفير الموارد البشرية والحيوانات ومشخصات التقييم اللازمة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتغطية عدد(7101) قرية وتابع من إجمالى 9293 بواقع 76.4% وجارى استكمال التغطية التحصينيه لجميع قرى المحافظات على مستوى الجمهورية كما تم تنفيذ عدد 98 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين.

تقرير الهيئة العامة للخدمات أشار أيضا إلى أنه تم عقد عدد 11722 ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 105662 رأس ماشية وتوزيع عدد 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطري المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم.

بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.