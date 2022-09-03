وزير التعليم العالي يعلن موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 07:26 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2022-2023

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عاشور، اليوم السبت، في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لعرض خطة الوزارة المستقبلية، والأهداف التي تسعى لتنفيذها.

وأوضح وزير التعليم العالي أن تنسيق الدبلومات الفنية 202‪2 للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد سينطلق خلال الأسبوع الجاري، إلكترونيًا، على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كل تخصصات الدبلومات ومن بينها الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، عدة كليات ومعاهد للحاصلين على الدبلوم الفني بنظامي 3 و5 سنوات.