حقيقة إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة.. التوضيح كله من هنا

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حقيقة إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة يكشفها مسؤول

رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر حقيقة إسناد تركيب العدادات مسبقة الدفع لشركات خاصة، وقال أن الشركة أخرت الموافقة على طلب واحدة من الشركات الخاصة بالتوزيع بالاستعانة بالشركات الخاصة في أعمال تغيير العدادات التالفة وتركيب أخرى مسبقة الدفع بجميع المناطق التي تتبع لها وهذا بسبب نقص الكثير من العمالة الفنية واحتياج الشركة بشكل كبير للاستعانة بالعمالة التي تساعد في عمليات التركيب والتغيير المستمر لمسبق الدفع.

وأضاف المصدر أن شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء كشفت في وقت سابق عن ممارسة إسناد تغيير وتركيب عدادات مسبقة الدفع إلى شركات خاصة، وهذا بسبب وجود نقص كبير في العمالة الفنية وأن الشركة تعمل على قدم وساق لتركب الكثير من العدادات، وهذا لتنفيذ كل التوجيهات والتعليمات الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر للتوسع في إحلال وتركيب العدادات مسبق الدفع.