خطة الحكومة لمواجهة السحابة السوداء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وضعت الحكومة ممثلة فى وزرات التنمية المحلية والزراعة والبيئة، خطة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 "السحابة السوداء"، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة فى المنظومة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطة الدولة لمواجهة السحابة السوداء، أبرزها إقامة مصنع لتحويل قش الأرزق إلى ألواح خشبية، وتحويل القش إلى منتج يوفر عائدًا اقتصاديًا للمزراعين، ووقف مكامير الفحم غير المطورة بالمحافظات.

وشملت الخطة أيضا رفع وعى المزراعين بأضرار الحرق على البيئة، ومتابعة دورية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، ومنع تراكمات المخلفات داحل حرم الطرق العمومية.