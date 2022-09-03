- 1/2
- 2/2
ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، خطة الدولة لمواجهة السحابة السوداء، أبرزها إقامة مصنع لتحويل قش الأرزق إلى ألواح خشبية، وتحويل القش إلى منتج يوفر عائدًا اقتصاديًا للمزراعين، ووقف مكامير الفحم غير المطورة بالمحافظات.
وشملت الخطة أيضا رفع وعى المزراعين بأضرار الحرق على البيئة، ومتابعة دورية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، ومنع تراكمات المخلفات داحل حرم الطرق العمومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة الحكومة لمواجهة السحابة السوداء (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.