محافظ كفر الشيخ: 21 موقعا لاستلام الأرز ونستهدف توريد 244 ألف طن

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، جاهزية 21 موقعا لاستلام الأرز، بمدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن المنزرع من الأرز هذا العام بلغ 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، موجها بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريده.





ومن جانبه أضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد حبيب، أنه تم معاينة مواقع التوريد، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للتخزين، وجارى والتنسيق مع كافة الجهات المسوقة "شركة مضارب الأرز والبنك الزراعى والشركة المصرية للصوامع".

كما تم تجهيز محاضر الفرز المطلوبة وعمل السجلات اللازمة، مؤكدا أنه تم تشكيل اللجان بكل المواقع، وتتكون اللجنة من 5 أعضاء، رئيس اللجنة، ومفتشى تموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وأمين العهدة للجهة المسوقة، وعضو للموازين.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات على المزارعين فى حالة عدم توريد الأرز منها عدم صرف الأسمدة لمدة عام، ومنعه من زراعة الأرز فى العام التالى، وتحرير محضر وتوقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.

وفى السياق ذاته بدأ توريد محصول الأرز من المزارعين لهنجر شباس الملح، لحساب الهيئة العام للسلع التموينية لعام 2022 بمعدل واحد طن لكل فدان، حيث تم توريد 6 أطنان، فى بداية العمل اليوم عن طريق أحد المزارعين.