انت الان تتابع خبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة لتقديم الجامعات- دوس هنا وسجل رغباتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة للتقديم للجامعات الحكومية أمام طلاب الثانوية العامة بمختلف محافظات جمهورية مصر الغربية.

وأكدت وزارة التعليم أن رابط تنسيق المرحلة الثالثة أصبح مفعل ومتاح الآن أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتسجيل رغابتهم في الكليات المتبقية من المرحلتين الأولي والثانية، مطالبة الطلاب بضرورة مراجعة الراغبات الخاصة بهم قبل التقديم للجامعات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة:

يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في الجمعات الحكومة لتنسيق المرحلة الثالثة من هنا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الثالثة للتقديم إلي الجامعات الحكومية 2022 بلغ 205 درجة لجميع الشعب سواء كانت الأدبية أو العلمية.