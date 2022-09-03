انت الان تتابع خبر موقع دعم مصر.. خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022 لكل المواطنين والان مع التفاصيل

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين 2022 من موقع دعم مصر

يقوم المواطن فتح الموقع الرسمي لـ دعم مصر.

الضغط على أيقونة خدمات التموين للمواطنين.

الضغط على أيقونة استعلام عن صرف البطاقة التموينية.

تدوين رقم بطاقة التموين الذي يشمل على 12 رقم.

ويظهر بعد هذا اسم المستخدم المكتوب على البطاقة.

وكتابة الرقم القومي لأسم صاحب البطاقة التموينية.

بعد هذا يظهر الأسم والرقم القومي، وبعدها يكتب رقم التليفون المسجل باسم صاحب البطاقة.

والضغط على أيقونة عرض بيانات الصرف.

وأخيراً يظهر للمستخدم عدد أفراد البطاقة المستحقين، وأيضاً البيانات التي تم صرفها أخر شهر.

رياض - احمد صلاح - يواصل جميع المواطنين إلى نهاية شهر سبتمبر الحالي، تحديث البطاقات التموينية، وهذا جاء طبقاً إلى قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وذلك حتى يتم إضافة ووضع رقم الهاتف الخاص بك.