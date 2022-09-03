انت الان تتابع خبر سن المعاش الجديد.. اعرف تفاصيل بعد رفع التقاعد كل حاجة هتعرفها معانا والان مع التفاصيل

تعرف على سن المعاش الجديد

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبيير من الأشخاص عن سن المعاش الجديد، وذلك لأن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 يعمل على تنظيم كل الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم وجميع أصحاب المعاشات، وجميع ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية لكل الموظفين سواء في القطاع العام أو الحكومي أو القطاع الخاص.

وجاء الحديث عن سن المعاش الجديد بالتزامن مع ما كشفت عنه وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، وأوضحت أن سن المعاش وصل لـ 65 عاماً وسوف يطبق مع نهاية 2040، وسوف يحصل المواطن على نسبة المعاش وتصل 80% من متوسط راتبه.

الخطة الخاصة برفع سن المعاش

– رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

– رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.

– رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036.

– رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.

– رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.