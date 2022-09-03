ناسا تؤجل إطلاق صاروخها إلى القمر للمرة الثانية بسبب تسرب للوقود

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تأجيل إطلاق صاروخها إلى القمر للمرة الثانية بسبب تسرب للوقود، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وكانت "ناسا" تعمل أيضا على تصليح المشكلات التقنية التي أدت إلى تأخير إطلاق الصاروخ في اللحظة الأخيرة الاثنين الماضي.

وقال المسؤول عن برنامج صاروخ "إس إل إس" جون هانيكوت، إنه في البداية، بدا أن أحد المحركات الأربعة الرئيسية للصاروخ كان شديد السخونة، لكن تبيّن لاحقا أنه مجرد قراءة خاطئة بسبب مشكلة تتعلق بجهاز استشعار، كذلك كان يجب إصلاح تسرب في خزان الوقود.

من جانبه، أوضح مدير عملية الإطلاق تشارلي بلاكويل-تومسون: "تمكنّا من العثور على ما نعتقد أنه مصدر التسرّب وتصليحه".

وتتمثل مهمة "أرتيميس 1" في إطلاق كبسولة "أوريون" غير المأهولة في المدار حول القمر، للتحقق من أن المركبة آمنة لرواد الفضاء المستقبليين، بمن فيهم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يمشيان على سطح القمر.

وقال مايك سارافين المسؤول في "ناسا" عن مهمة "أرتيميس": "ليس هناك ما يضمن أننا سننجح في عملية الإطلاق السبت، لكننا سنحاول".