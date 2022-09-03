القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان يستقبل السفيرة المصرية فى طشقند

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير "فلاديمير نوروف" القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان، السفيرة أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية بطشقند، حيث قدمت السفيرة المصرية التهنئة بالذكرى الحادية والثلاثين لاستقلال جمهورية أوزبكستان.





وسلمت السفيرة المصرية، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره "شوكت ميرضياييف" رئيس جمهورية أوزبكستان، للمشاركة فى قمة قادة العالم يومى 7 و8 نوفمبر 2022 خلال الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ.

هذا، وحرصت السفيرة المصرية على استعراض رؤية وأولويات مصر خلال مؤتمر COP27، منوهة إلى تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من أوزبكستان به أخذا فى الاعتبار تشابه رؤى البلدين حول العديد من الموضوعات المتصلة بتغير المناخ، كما تم بحث التحضيرات الجارية لقمة منظمة شنغهاى للتعاون التى سوف تستضيفها أوزبكستان فى مدينة سمرقند يومى 15 و16 سبتمبر الجارى، وسبل التعاون مع مصر فى إطار المنظمة.

وتناول الجانبان كذلك آفاق تكثيف التعاون فى مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بما فى ذلك من خلال تشجيع الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال وتنظيم منتديات الأعمال وتنفيذ المشاريع الاستثمارية فى مجالات الغزل والنسيج والزراعة والأدوية وغيرها من الصناعات، والعمل على تذليل العقبات التى قد تعوق التبادل التجارى وتسجيل الأدوية المصرية فى أوزبكستان وزيادة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد السفير الأوزبكى بجهود الدولة المصرية لتكثيف التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بما فى ذلك من خلال استضافة مصر للعديد من المؤتمرات التى تهدف لتجديد الخطاب الدينى وإظهار الصورة الحقيقية السمحة للإسلام، منوها إلى تشابه الرؤى بين البلدين فى هذا الصدد.