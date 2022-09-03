معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وأعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، استقبال معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة اليوم وحتى يوم الأربعاء، المقبل طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشعب والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية. وأشار رئيس الجامعة - فى بيان اليوم السبت- إلى أنه يتم تقديم الدعم الفنى للطلاب من خلال مهندسى مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل رغبات التنسيق بصورة صحيحة. وأكد رئيس الجامعة جاهزية معامل التنسيق لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة، حيث تم تخصيص معملى التطوير 1، 2 بمقر الجامعة بقنا والمجهزان بعدد 38 جهاز حاسب آلى، ومعمل حاسب آلى مجهز بعدد 20 جهاز بكلية التربية بالغردقة.

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