السبكى: تضافر الجهود يساهم فى إنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل(صور)

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وناقش اللقاء، دعم البرامج العلمية والتعليم الطبى المستمر للأطباء بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، فى مجال الجراحات الروبوتية لتوفير الرعاية المثالية للمرضى، من خلال تقديم أحدث العلاجات وأفضل خدمة ممكنة طوال رحلة العلاج.
وناقش اللقاء، التعاون وتناقل الخبرات فى مجال التحول الرقمى للخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لاستمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة، وتيسير حصول المنتفعين عليها.
وتطرق اللقاء، إلى استعراض نتائج التعاون المثمر بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأهمها فى ملف التوأمة لتطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل على المعايير الدولية، للمشاركة فى تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية.
وتناول اللقاء، نتائج التعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا فى مجال تقديم الاستشارات الطبية عن بعد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل خاصة وقت جائحة كورونا، إضافة إلى التعاون فى مشروع تحسين تجربة المريض داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، من خلال دعم تطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمى.
وقال الدكتور أحمد السبكى، إن هذا اللقاء يأتى استكمالا لجهود التعاون المستمرة بين هيئة الرعاية الصحية وكافة الشركاء الوطنيين من القطاع الخاص، ومنهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، لتناقل الخبرات فى مجالات الإدارة وجودة النظم التشغيلية وإدخال أحدث التقنيات العلاجية بالمستشفيات التابعة للهيئة، لافتا إلى التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها نحو تقديم رعاية صحية متكاملة وعلى أعلى مستوى.
وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن تجربة التوأمة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا ساهمت فى تشغيل المستشفيات التابعة للهيئة بمعايير عالمية، ورسم منظومة جديدة للرعاية الصحية فى مصر، كما أن تجربة التعاون فى تقديم الاستشارات الطبية عن بعد وتحسين تجربة المرضى، حققت نتائج إيجابية، وكانت كل التجارب ناجحة بكافة المقاييس.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، حرص الهيئة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص الوطنى لاستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، لافتا إلى أن التأمين الصحى الشامل مشروع دولة سينجح بتضافر القطاع الحكومى والخاص والأهلى، وتابع: أنه يوجد فرص لا نهائية أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا لمعايير الجودة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عزالدين، عن سعادته باستمرار التعاون مع كيان عملاق مثل هيئة الرعاية الصحية لتطوير خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، مؤكدا حرص المجموعة على بناء شراكات مستدامة مع مسئولى الرعاية الصحية وهيئة الرعاية الصحية بمصر، لاستكمال تطوير منظومة الرعاية الصحية بها.
ولفت عزالدين، إلى قدرة مجموعة مستشفيات كليوباترا فى المشاركة مع القطاع الحكومى لتحقيق التنمية الصحية المستدامة، بالعديد من المجالات، ودفع عمليات الإبداع والابتكار والتحول الرقمى واستخدام أحدث التقنيات فى مجالات الرعاية الصحية بمصر ودول القارة الإفريقية.
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