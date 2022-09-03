بقوة 3.7 ريختر.. رصد زلزال على بعد 135 كيلومتر جنوب شرق مرسى مطروح

وأشار القاضى، فى بيان اليوم، إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن الهزة وقعت على عمق 3.02 كم، وخط عرض 30.63 درجة شمالا، وخط طول 28.38 درجة شرقا.
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