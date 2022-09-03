بقوة 3.7 ريختر.. رصد زلزال على بعد 135 كيلومتر جنوب شرق مرسى مطروح

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم السبت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر على بعد 135 كيلومتر جنوب شرق مرسى مطروح فى الساعة الثالثة و21 دقيقة و33 ثانية.





وأشار القاضى، فى بيان اليوم، إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات. وأوضح أن الهزة وقعت على عمق 3.02 كم، وخط عرض 30.63 درجة شمالا، وخط طول 28.38 درجة شرقا.

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