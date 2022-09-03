عاجل- القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى، وذلك باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) والفرقاطة (الجلالة) مع المدمرة الأمريكية (USS DELBERT D.BLACK) .





يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، والتى تركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحرى، والتدريب على أساليب العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة أية تهديدات قد تؤثر على تدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية.

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الأمريكية والذى تم تنفيذه خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الأمريكى، والاستفادة من الخبرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والأمريكية.