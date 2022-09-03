مبادئ قضائية غير مسبوقة لحفظ حقوق عمال النظافة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى مجموعة المبادئ:- يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، رفضت الطعن المقام من "ب.م.س" سكرتيرة بمدرسة ببنى سويف، والتى قامت بصفع عاملة النظافة بالمدرسة "ن.ب.م" على وجهها وإهانتها وتعدت عليها بالألفاظ غير اللائقة بسبب امتناع عاملة النظافة عن الشهادة الزور لصالح السكرتيرة ضد زميل للسكرتيرة بالمدرسة المدرس "ر.ع.ع"، والتى ضمنت شكواها وقائع غير صحيحة ضد المدرس لو صحت لاستوجبت عقابه، بأن ادعت عليه أنه تحرش بها على خلاف الحقيقة، وامتنعت عاملة النظافة عن الشهادة الزور فكان جزاؤها الصفع بالقلم، وعاقبت المحكمة السكرتيرة بخصم أجر عشرة أيام من راتبها.

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