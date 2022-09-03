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متحورات جديدة لفيروس كورونا الشتاء المقبل.. وكالة الدواء الأوروبية تحذر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - حذرت وكالة الدواء الأوروبية، من متحورات "جديدة كليا" لفيروس كورونا هذا الشتاء، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

 

وكانت الوكالة الأوروبية قد أجازت استخدام لقاحين "ثنائي التكافؤ" من تطوير شركتى "فايزر/بيونتيك" و"موديرنا"، مضادين لـ (كوفيد-19) والمعدلين لمكافحة السلالة المتحورة "أوميكرون".

 

وقالت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن "اللقاحين ثنائى التكافؤ يستهدفان الفيروس الأصلي الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية في عام 2019 والمتغير BA.1 الناجم من المتحور أوميكرون".

 

وأضافت وكالة الأدوية - التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرًا لها - أن اللقاحين اللذين تم دعمهما للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما فوق هما "أول لقاحات معززة مضادة لـ (كوفيد-19) معدلة موصى بها للموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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