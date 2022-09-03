عاجل.. السيسى يتابع مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات ونشاط هيئة قناة السويس، واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام 2021- 2022.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن حفر قناة السويس الجديدة، والتطوير المستمر للقناة ورفع كفائتها، عزز من قدرات القناة كمحور عالمى للتجارة، ودعم الاقتصاد الوطنى للدولة، وحققت القناة أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة فى تاريخها من حيث الإيراد السنوى الذى بلغ حوالى 7 مليارات دولار، وأعلى معدل عبور للسفن، وأعلى حمولة صافية بلغت قرابة 1،32 مليار طن، فضلاً عن النجاح فى استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة ذات الطاقة الاستيعابية والحمولة الضخمة.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة، وذلك فى إطار الجهود المنتظمة فى رفع كفاءة البنية التحتية لقناة السويس بهدف زيادة وتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها.

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واستعرض الفريق أسامة ربيع، استراتيجية هيئة قناة السويس لتنشيط حركة سياحة اليخوت وتطوير الموانئ الخاصة بها، وتدعيمها بجميع اللوجستيات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرات مصر كممر لاستقبال وعبور لليخوت نظرا لموقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط، خصوصا خدمات التزود بالوقود والكهرباء والمياه، والصيانة السريعة، وخدمات انتظار اليخوت وتخزينها لفترة طويلة.