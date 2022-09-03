وزير الأوقاف: الرئيس السيسى خير داعم لأهل القرآن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خير داعم لأهل القرآن، متوجها بالشكر إلى الرئيس السيسى الذى يرجع إليه الفضل بعد الله -عز وجل- فيما تم من تطوير لمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" حتى وصل إلى هذه الحالة التى نراه عليها اليوم.





وأشار إلى أن "ما نحن فيه من أمن وأمان فهو بفضل الله -عز وجل- ثم بما يدعمنا به الرئيس وما قامت به قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل مخلص فى هذا البلد فى إرساء الأمن والأمان، فالدين لا بد له من وطن آمن مستقر يحمله إلى العالمين". جاء ذلك فى بداية مقرأة كبار قراء القرآن الكريم الثالثة التى انطلقت صباح اليوم السبت، فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفى جو إيمانى بمسجد سيدنا الإمام الحسين -رضى الله عنه- بالقاهرة. وشدد وزير الأوقاف، على أنه لو لم يكن هناك الأمن لما كانت هذه الجلسة، سائلا الله -العلى العظيم- أن يجعل مصر أمنًا أمانًا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، وأن يجزى الرئيس عبد الفتاح السيسى خير الجزاء عما يقدمه لخدمة الدين والوطن وخدمة القرآن وأهل القرآن، وأن يجزى كل من ساهم أو شارك فى هذه المقارئ خير الجزاء.

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