عاجل.. السيسى يوجه بإنتاج مراكب لصالح الصيادين فى البحيرات المطورة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير جهود هيئة قناة السويس لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، لإنتاج مراكب تستخدم محليا لصالح فئات الصيادين فى البحيرات المصرية التى تم تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها.





وتأتى السفن كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة والمبردات لتخزين الأسماك، دعما للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة مشروعات ونشاط الهيئة. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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