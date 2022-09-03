التضامن الاجتماعي : إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة من إجراء الكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - التضامن الاجتماعي تؤكد إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان

استمرارا لحرص وزارة التضامن الاجتماعي على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، فإن الوزارة تؤكد على إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتي:

أ- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته.

ب- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

7- كف البصر

8- فقد السمع التام

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

12- اضطراب طيف التوحد