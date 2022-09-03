وزير التنمية المحلية يلتقى سفير بعثة الاتحاد الأفريقى بالقاهرة ونائب رئيس اتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - وأكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقة التاريخية التى تجمع بين مصر والاتحاد الأفريقى ، مشيراً إلى حرص العديد من الدول الأفريقية على إيفاد ممثلين رفيعي المستوى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقى حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية على المستوى الوزارى أو سكرتارية الاتحاد الأفريقى وهو ما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأفريقية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن إدارة الاجتماعات تمت على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الشريكة فى الحكومة المصرية وعلى رأسها الخارجية.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الدولة المصرية على إطلاق طاقات العلاقات بين مصر وأشقاءها الأفارقة فى الكثير من المجالات التى تهم مواطنى القارة والتى يأتى على رأسها مجال التنمية المحلية خاصة وأن الوزارة قد استضافت خلال الأسابيع الماضية دورة تدريبية رفيعة المستوى لكوادر التنمية المحلية من 17 دولة أفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية .

ومن جانبه تقدم سفير بعثة الاتحاد الأفريقي بخالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على الاستضافة المصرية الناجحة لاجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية و التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة.

كما أعرب سفير بعثة الاتحاد الأفريقى عن سعادته بأن يتم هذا الاجتماع رفيع المستوي بهذا القدر من الأهمية بحضور 25 وزيراً للتنمية المحلية والاسكان والتخطيط والإصلاح الإدارى والخدمات العامة بدول قارة أفريقيا والسيد / بنكولى ادياو مفوض الشئون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقى وسكرتارية الاتحاد وعدد من كبار المسئولين والخبراء بالدول الأفريقية .

وأكد السفير على أن بعثة الاتحاد الأفريقى بالقاهرة تعمل مع وزارة التنمية المحلية لعقد مؤتمر موسع لعرض مبادرة "حياة كريمة" على أبناء القارة الأفريقية ، كما أشاد بحسن إدارة جلسات الاجتماعات بالقاهرة خاصة الجلسة التى أدارتها مصر وتم خلالها بحث بنود اتفاقية انشاء المجلس الأعلى للسلطات المحلية كأحد الإدارات الهامة المرتقبة فى الاتحاد الأفريقى .

وأشار إلى رغبته فى قيام وزارة التنمية المحلية بتنبى جدول أعمال اللجنة الثامنة بوصفها أحد أهم لجان المنظمة الأفريقية ومتابعة ما صدر عنها من قرارات خاصة ما يتعلق بتطبيق إعلان القاهرة ، معرباً عن حرص سكرتارية الاتحاد الأفريقى على تحقيق هذا التواصل وتبنى مصر فى الإطار الأفريقى للعديد من المبادرات التى طرحت خلال الاجتماعات خاصة ما يتعلق بمبادرة " حياة كريمة " وتقديم هذه التجربة الرائدة للأشقاء فى القارة الأفريقية .

وفى السياق ذاته التقى وزير التنمية المحلية مع نائب رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون ، حيث نقل له تحيات وتقدير السيد / أوجستين تامبا رئيس الاتحاد .

وشهد اللقاء استعراض آخر تطورات التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لمصر والكايرون فى هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم ، في إطار الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفد الكاميرونى والزيارات المتبادلة بين الجانبين .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية هذا التعاون المشترك في مجال الأخشاب والآثاث وفتح أفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل ، و أكد " آمنة " أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها العلاقات التجارية والاقتصادية فى علاقتها مع الأشقاء الأفارقة بقدر اهتمامها بالعلاقات السياسية الأخوية وزيادة فرص الاستثمار للشركات المصرية بأفريقيا .

ومن جانبه أعرب نائب رئيس اتحاد المدن الكاميروني على حرص الاتحاد على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات التعاون بين القطاع الخاص والحكومى في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة .

وأكد أن الجانب الكاميرونى قد استكمل الدراسات الخاصة بتوطين استثمار هام قريب من الموانئ والغابات الشجرية فى الكاميرون ، وستقدم الحكومة الكاميرونية كل دعم ومساندة لإتمام الاتفاقات الثنائية فى هذا الشأن .