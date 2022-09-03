التضامن تعلن الأوراق المطلوبة لذوى الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، إعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من إجراء الكشف الطبى المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.





وذلك استمرارا لحرص وزارة التضامن الاجتماعى على التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، وتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتكتفى الوزارة بتقديم الآتى: أ- إجراء الكشف الوظيفى لدى مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له محل إقامته. ب- تقرير طبى تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمد من إحدى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية: 1- الشلل الدماغى.

2- الشلل الرباعى.

3- الشلل النصفى الطولى أو السفلى.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو فى طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوى القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.

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