محيى الدين: من الضرورى تحقيق التناغم بين العمل المناخى والتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخىCOP27، على ضرورة تحقيق التناغم بين سياسات العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة التى تهدف لتحسين مستوى معيشة البشر، وذلك فى إطار اتفاقية باريس للمناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مما يسهم فى جعل موازنات الدول أكثر مواءمة لأجندة العمل المناخى.





جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها عبر الفيديو بالجلسة الختامية للمنتدى الاقليمى لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لتمويل العمل المناخى والتحول فى مجال الطاقة الذى تستضيفه تشيلى، بمشاركة السفير وائل أبوالمجد الممثل الخاص لرئيس قمة المناخ COP27.

وأشاد رائد المناخ، بالمناقشات التى جرت خلال المنتدى الاقليمى لأمريكا اللاتينية، مشيرا الى أنها تعد خطوة فعالة للوصول الى شراكات مثمرة فيما يتعلق بسياسات العمل المناخى وكذلك الحلول والمشروعات القابلة للتنفيذ بمشاركة العديد من الخبراء يسهم فى إنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ المزمع عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

كما أوضح محيى الدين، أن المنتديات الإقليمية بإفريقيا وآسيا أسفرت عن 39 مشروعا واعدا، وفيما يتعلق بمشاركة المؤسسات المالية الدولية فى تمويل المناخ، أكد رائد المناخ، على ضرورة التركيز على كفاءة التمويل والمدة التى يصل خلالها هذا التمويل الى البلدان، محذرا من الاستمرار فى الاعتماد على الأدوات التمويلية القائمة على الديون.

ولفت إلى أن تاريخ أمريكا اللاتينية وكذلك اقتصادات الدول النامية أثبت أن هذه الديون أدت إلى العديد من المشكلات والأزمات، خصوصا فى ضوء تبعات جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محيى الدين، على وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى العمل المناخى، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون على طاولة النقاش خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقليمى بأمريكا اللاتينية، يأتى فى إطار المبادرة الرائدة لحشد الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخى والتى تشمل عقد خمس منتديات إقليمية كبرى، وتم عقد المنتدى الخاص بإفريقيا فى أديس أبابا بوصفها مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا فى الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، وعقد المنتدى الثانى فى بانكوك مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا-باسيفيك فى الخامس والعشرين من أغسطس، فيما تستضيف بيروت مقر الاسكوا المنتدى الرابع المخصص للدول العربية فى الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس فى جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا فى أكتوبر المقبل.