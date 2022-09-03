«المساواة بين الجنسين فى مكان العمل» ندوة للقوى العاملة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية الوادى الجديد، بشأن متابعة الدورات التدريبية التى تنفذها على مهنة اللحام وخراطة المعادن بمركز التدريب المهنى بالخارجة لطلبة المدارس الثانوية الفنية.





كما تم عقد لقاء بين وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الوادى الجديد مع ممثلى الشباب بالجامعة، فضلاً عن عقد ندوة فى مجال المساواة بين الجنسين بجمعية رجال أعمال الإسكندرية لعدد 21 عاملا.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره، اليوم السبت إن المديرية تابعت من خلال إدارة التدريب المهنى سير الدورات التى تنفذها بمركز التدريب بمدينة الخارجة لطلبة المدارس الفنية لإصقال مهاراتهم وتأهيلهم للدخول فى سوق العمل.

وأوضح مدير المديرية، أنه عقد لقاء مع شباب جامعة الوادى الجديد بمكتبه بديوان المديرية، لإرشادهم وتوعيتهم بفرص العمل المتاحة ودور وزارة القوى العاملة فى الفترة المقبلة، وذلك سواء خلال الدراسة أو بعد التخرج، وكذلك فرص التدريب المهنى المتاحة لشباب الخريجين على العديد من المهن.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم عقد ندوة توعوية حضرها 21 عاملا بمكتب عمل الداخلة، بعنوان "المساواة بين الجنسين فى مكان العمل"، تضمنت العديد من الموضوعات منها أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى مكان العمل، لتحسين الأداء التنظيمى فى العمل، والارتقاء بسمعة المنشأة، وتعزيز الابتكار.