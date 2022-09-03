التعليم: نستهدف تدريب 350 ألف معلم على نشر التوعية بقضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة صممت حقيبة تدريبية للمعلمين، تتضمن مناقشة مفاهيم البيئة وقضايا المناخ الرئيسية، لتطوير مهارات المعلمين والمديرين فى بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها.





وأضاف الوزير - فى كلمة له خلال مشاركته اليوم فى فعاليات المؤتمر العلمى الثانى والعشرين تحت عنوان "التربية العلمية وتغير المناخ"، والتى تنظمها الجمعية المصرية للتربية العلمية - أن هذه الحقيبة تستهدف فى مرحلتها الأولى تدريب ما يقرب من 150 معلمًا ومديرًا فى جميع المراحل الدراسية، لتأهيلهم كمدربين معتمدين فى "حقيبة التغير المناخى" ليقوموا بدورهم بتدريب ما يقرب من 350 ألف معلم ومدير على مستوى الجمهورية؛ لنشر التوعية بقضايا البيئة والمناخ، وإعداد معلم بكل مدرسة لتحويلها إلى مدارس ومراكز تتبنى تلك القضية، وتنشر الوعى بمجالاتها المختلفة.

وأوضح أن المستقبل المشرق للأجيال القادمة لن يتحقق إلا بتضافر كافة الجهود فى مختلف القطاعات، آخذين فى الاعتبار أن هذه القضية تتجاوز حدود المحلية، لما لها من أبعاد عالمية، ومن هذا المنطلق، فقد جاءت الدعوة للمجتمع الدولى لعقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27) بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.

وأعرب الوزير، عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث المهم بشأن واحدة من أهم القضايا التى تهم الإنسانية، وتؤثر على حاضر ومستقبل هذا الكوكب حيث المنشأ والحياة، وهى قضية "التغيرات المناخية"، مؤكدًا أننا نحاول معًا فى إطار من التعاون المشترك، إيجاد سبل للنجاة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لضمان مستويات أفضل من جودة الحياة فى إطار بيئة صحية، وآمنة، وتنمية مستدامة خضراء.

وقدم حجازى، فى ختام كلمته، الشكر لجميع القائمين على المؤتمر لما بذلوه من جهد، وتناولهم لهذا الموضوع الهام، فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر (COP27)، كما كرم رواد التربية العلمية على مستوى الجمهورية، وتسلم درع تكريم من الجمعية المصرية للتربية العلمية.

ويهدف المؤتمر، إلى عرض مجموعة من الرؤى والأفكار من خلال جلسات البحوث والندوات والمناقشات فى مجال التربية العلمية والتى يمكنها المساهمة فى نشر الوعى بتغير المناخ، وتضمين قضايا تغير المناخ فى إطار تربوى من خلال المناهج الدراسية، وبرامج إعداد وتدريب المعلم.