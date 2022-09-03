وزير التعليم العالى من مدينة زويل: القيادة السياسية تتابع جميع المشروعات

جدة - نرمين السيد - فى بداية الجولة التفقدية، قدم الوزير التهنئة لأسرة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لحصولها على الاعتماد الدولى من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET لتصبح أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد فى برامج (هندسة الاتصالات والمعلومات، الهندسة البيئية، هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، العلوم الطبية الحيوية).

وتفقد الوزير المجمع الإدارى والثقافى بالمدينة والذى يحتوى على مسرح متميز ومجهز بأحدث النظم التكنولوجية، ويتسع لأكثر من 1000 شخص، كما تفقد المبنى الأكاديمى الجديد والمُقام على مساحة 110 ألف متر مربع، ويتضمن عددًا كبيرًا من القاعات والمعامل المُجهزة طبقًا للمعايير الدولية، كما تفقد معهد البنك الأهلى للناتو تكنولوجى، ومعهد حلمى للعلوم الطبية.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح تفصيلى حول مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واطمأن على توافر البيئة المُناسبة للابتكار والإبداع، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التعليم والمشاركة الفاعلة للطلاب فى العملية التعليمية بعيدًا عن الحفظ والتلقين، حيث تهتم المدينة بتعميق الفهم عن طريق الاستفادة من الإمكانيات المعملية القادرة على تنمية مهارات الطلاب.

وأشاد الوزير بحجم الإنجازات التى حققتها المدينة، مؤكدًا على أهمية دورها العلمى والتعليمى والبحثى فى المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أنها تعكس مقدار الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة من أجل إنشاء جامعات مُتميزة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة والمُحفزة على الإبداع والابتكار، مؤكدًا على المتابعة الُمستمرة من جانب القيادة السياسية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعة تمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى برامج أكاديمية بينية حديثة ومتميزة، وتشمل البرامج التى تمنحها الجامعة التخصصات الاستراتيجية الآتية: (هندسة تكنولوجيا النانو، هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هندسة البيئة، العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، فيزياء الأرض والكون).

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم نشر ما يقرب من 950 بحثًا دوليًا فى الدوريات العلمية المرموقة ذات معامل التأثير المرتفع، وللاستدلال على جودة النشر العلمى بمدينة زويل، فقد أُدرجت المدينة، طبقاً لإحصائيات Nature Index، فى المركز الأول بين الجامعات المصرية من حيث عدد مرات الاستشهاد البحثى الدولى والمركز الثالث من حيث غزارة الإنتاج العلمى، كما تم تسجيل 9 براءات اختراع فى مجالات تتوافق مع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وحصلت المدينة على تمويل يزيد عن 100 مليون جنيه من الجهات الداعمة للبحوث وذلك لإجراء بحوث تطبيقية يمكن تحويلها لمنتج صناعى وبالتالى توطنين الصناعة المصرية وامتلاك حق المعرفة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعاهد البحثية، حيث يُناظر كل برنامج أكاديمى معهد بحثى مُجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية، ومنها الميكروسكوب رباعى الأبعاد الذى صممه العالم الجليل د. أحمد زويل، والذى يمكن من خلاله رصد حركة الذرات والإلكترونيات، وكذلك وجود غرفة نظيفة لتصنيع الأنظمة مُتناهية الصغر، مع توافر بيئة مُحفزة للابتكار والإبداع، وتعميق الفهم عن طريق توفير الإمكانيات المعملية التى تنمى مهارات الطلاب.

الجدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مُقامة على مساحة 200 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر وتم استثمار ما يزيد عن 5 مليار جنيه فى إنشاءاتها حتى الآن، وتهدف إلى تقديم تجربة تعليمية مُتميزة قائمة على الفهم والابتكار.