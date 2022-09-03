الحوار الوطني: الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - قالت الأمانة العاة للحوار الوطني، إنه بتكاتف الجهود، بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين.

وأضافت الأمانة العاة للحوار الوطني، أن القضايا التى تشغل المواطنين يتضمّنها ثلاث محاور رئيسية وهي؛ (المجتمعي والسياسي والاقتصادي).

ومنها بدأوا في تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، في عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور.

وأشارت الأمانة العاة للحوار الوطني، أن نتيجة لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في مرحلته التمهيدية وحتى الآن؛ تأتي مرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.

أعلنت الأمانة العامة للحوار الوطني، أن التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية، ومقترحات ومناقشات جلسات الحوار الوطني، أنتهت إلى التوافق على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري، خاصة في الشأن أو المحور الاقتصادي.

وأوضحت الأمانة العامة للحوار الوطني، أن ذلك يأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والسبيل نحو التقدم والرخاء..ووفقا للأمانة، فقد تابعت قضايا المحور الاقتصادي عدد من الملفات ومنها..

1- التضخم وغلاء الأسعار.

2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

5- الصناعة

6- الزراعة والأمن الغذائي

7- العدالة الاجتماعية