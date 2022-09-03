رئيسة المجلس القومي للمرأة: فخورة بنجاح البطولة الرياضية الأولى للمرأة بالغردقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - اختتمت أمس فعاليات البطولة الرياضية الأولى للمرأة والتي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقد شهد الختام حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، والدكتورة نرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر ، ودينا حسين عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب ، والدكتورة هويدا الشاهد مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة ، واللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة.

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بنجاح البطولة التى تعد الأولى من نوعها بمحافظة البحر الأحمر، قائلة:" نأمل فى تعميم البطولة بجميع محافظات الجمهورية خلال الأعوام القادمة" ، وقدمت الشكر لفرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر بقيادة الدكتورة نرمين أبو سريع لجهودها لتنظيم البطولة وخروجها بهذا الشكل المشرف ، كما تقدمت بالشكر الى وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر على تعاونهما المثمر مع المجلس خلال تنظيم البطولة.

وعبرت رئيسة المجلس عن فخرها بمحافظة البحر الأحمر التى تضم هذا العدد الكبير من البطلات فى المجال الرياضى مما يعكس الفكر الداعم لممارسة المرأة الرياضة بالمحافظة ، مشيدة بالأداء الاحترافى للبطلات ، متمنية لهن خالص التوفيق والتوفيق خلال فى مستقبلهن الرياضى وأن يصلن الى بطولات عالمية ويحقق نجاحات كبيرة ترفع اسم مصر عاليا.

فيما أكدت الدكتورة نرمين أبو سريع أن البطولة استهدفت تعزيز الخطى نحو مزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات ، حيث تعد البطولة هى الأولي من نوعها بمحافظة البحر الأحمر، مشيدة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة لتحقيق هذا النجاح .

وفى ختام البطولة قامت الدكتورة مايا مرسي بتسليم الميداليات وشهادات التقدير الى الفتيات الفائزات.

وعلى هامش فعاليات البطولة قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بزيارة تفقدية الى فرع المجلس بالمحافظة، حيث توجهت بالشكر والتقدير إلى الفرع على جهوده خلال الفترة الماضيه ، والى مكتب شكاوى المرأة بالفرع لجهوده فى تقديم كل أوجه الدعم النفسي والقانونى لسيدات المحافظة.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض المشغولات اليدوية لسيدات محافظة البحر الأحمر والذى عقد على هامش البطولة ، حيث أشادت بمنتجات سيدات المحافظة و التي شملت (مشغولات يدوية وجلود وعطور وبخور ورسم ..وغيرها)، معربة عن فخرها بمستوى منتجات سيدات البحر الأحمر .

يذكر أن البطولة تضمنت مشاركة ٨٠٠ فتاة من جميع مدن وأندية المحافظة ، تنافسن فى ٧ ألعاب رياضية مختلفة هي( الكاراتيه والكيك بوكسينج والجمباز والباليه والتنس الأرضي وكرة السلة وكرة الطائرة والسباحة) ، وذلك تحت رعاية عدد من الهيئات و الشركات و الاتحادات الرياضية ، واقيمت علي ملاعب المركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة الغردقة ، واستمرت لمدة يومين.