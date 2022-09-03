بروتوكول تعاون بين الإفتاء وجامعة بنها لمواجهة التطرف

جدة - نرمين السيد - كما يضمن البروتوكول التعاون فى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المشتركة، وعلى رأسها قضايا تجديد الخطاب الديني، ومحاربة الفكر المتطرف، وتعزيز ثقافة الاختلاف والتسامح، ونشر الوعى الدينى الصحيح بين الشباب، وترسيخ ثقافة التعاون والحوار بين الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور شوقى علام: "إنَّ جامعة بنها تعد صرحًا يحمل عبء الرسالة العلمية، ويساهم فى بناء وعى الطلاب والطالبات، مما يضعهم على الطريق الصحيح للانطلاق نحو بناء الوطن من منطلق أنَّ الأساس فى عملية البناء والتنمية هو تشكيل الوعى، مضيفا أنَّ البرتوكول يأتى فى إطار التعاون المثمر بين دار الإفتاء ومختلف مؤسسات الدولة".

وأوضح أنَّ هذا التعاون المهم بين دار الإفتاء المصرية وجامعة بنها سيكون له الانعكاس الإيجابى الكبير على المجتمع فى بناء الوعى وتصحيح المفاهيم ومحاربة الفكر المتطرف، ممَّا يؤدى إلى استقرار المجتمع وأمنه.

وأكَّد أنَّ التعليم الأكاديمى أمر مهم للغاية، ولكن يجب أن يتبعه التأهيل والتدريب الذى يصقله بالمهارات اللازمة، وهو ما نحرص عليه فى دار الإفتاء المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور جمال سوسة، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يفتح المجال لتبادل الخبرات مع دار الإفتاء فى مجالات متعددة، تساهم فى خدمة المجتمع وبناء وعى الشباب.

وأكَّد أن قضية بناء الوعى الصحيح تتطلَّب تكاتف جهود جميع المؤسسات، سواء الدينية أو التعليمية، بهدف بناء جيل متفهم لقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات.

وأشار سوسة إلى أنَّ البروتوكول يتضمَّن تعاون جامعة بنها ودار الإفتاء فى تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل لتنمية المعارف فى القضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلٍّ من الجامعة والإفتاء، بجانب عقد المؤتمرات والندوات العلمية المعنية بالقضايا المجتمعية، خاصة قضايا مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، وكذلك التعاون فى إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالقضايا والمسائل المشتركة والمجتمعية.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الذى أعلن عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين جامعة بنها ودار الإفتاء بما يحقق أهداف الدولة ويخدم المجتمع ويساهم فى تشكيل وعى الشباب.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات دار الإفتاء على رأسهم: الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، والدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وعدد من قيادات الجامعة، على رأسهم الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتور محمود عراقى، المشرف على قطاع خدمة المجتمع والبيئة، بجانب الدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، والدكتور محمود الزعبلاوى، عميد كلية الزراعة، وشيرين شوقى، أمين عام الجامعة.

جدير بالذكر أنَّ البروتوكول الموقَّع بين دار الإفتاء وجامعة بنها تضمَّن الاتفاق على أن يتعاون الطرفان على تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية وورش العمل لتنمية المعارف وصقل المهارات فى الموضوعات والقضايا المشتركة لدى المنتسبين لكلٍّ منهما من المتصدرين للفتوى وأساتذة وطلبة الجامعة والإداريين والفنيين بمختلف تخصصاتهم، وكذلك عقد المؤتمرات والندوات العلمية المعنية بالقضايا والمسائل المشتركة والمجتمعية، وبخاصة فى مجال مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الفكر الدينى والإفتائى، وقضايا التنمية المستدامة والتحول الرقمى.

كما تمَّ الاتفاق على التعاون فى إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالقضايا والمسائل المشتركة والمجتمعية، وكذلك تبادل المطبوعات والبحوث والمجلات وأيضًا محاضر الندوات والمؤتمرات التى يضطلع بها الطرفان وذلك بصفة منتظمة.