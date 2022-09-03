قطاع الأعمال العام: الانتقال إلى العاصمة الإدارية يمثل نقلة نوعية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية إداريا وتقنيا، تسهم فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعد بداية عصر جديد من العمل الحكومى المتطور فى إطار الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال تفقده مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستوى جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم للعمل بالحى الحكومى. وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم السبت، أن الوزير تفقد المبنى ومكاتب المقر الوزارى لمتابعة توزيعها على مستوى الإدارات المختلفة، وكذلك قاعات الاجتماعات، المرافق والتجهيزات الداخلية بالمبنى، مشيدًا بجودة التجهيزات التى راعت توفير بيئة عمل جيدة وطراز معمارى حديث. واستمع إلى عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالمبنى وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، سواء فيما يخص المرافق والخدمات أو البنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد.

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