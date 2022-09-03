مليون و334 ألف جراحة.. جهود الدولة لإنهاء قوائم الانتظار (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت الدولة المصرية، فى إجراء مليون و334 ألفا و405 عمليات جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبزر جهود الدولة فى هذا الصدد. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت أكثر من 34651 حالة، بعد إجراء العمليات، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بالإضافة إلى استقبال 29852 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، إلى جانب متابعة عدد 5473 حالة تأجيل بناء على الحالة الصحية.

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