الجيزة: توسعة الطريق التبادلى بدءا من إسكندرية الصحراوى حتى محور الضبعة

جدة - نرمين السيد - عاين أحمد راشد محافظ الجيزة، الأعمال النهائية لتطوير ورصف وتوسعة الطريق التبادلى بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم بدء من طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى محور الضبعة، وذلك لربط الحركة المرورية بين تلك المحاور.





واطمئن محافظ الجيزة، على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة بالطريق التبادلى والذى يعد أحد المحاور المرورية المهمة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة باعتبارها إحدى قاطرات التنمية وإحداث نقلة نوعية فى الشبكة على مستوى الجمهورية بهدف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال تطوير الطريق التبادلى شملت تنفيذ توسعة الحارات المرورية بإضافة 4 حارات لنهر الطريق لكى يصل متوسط عرضه فى الاتجاهين إلى 36م وإعادة رصفه نظراً لتهالك طبقة الطريق وتطويره وتدعيم الجزر الوسطى والجانبية بالمسطحات الخضراء والأشجار والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضارى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة بجانبى الطريق والجزيرة الوسطى ودعمه ببالوعات صرف أمطار مما يسهم فى تيسير الحركة المرورية وتحسين الرؤية البصرية للطريق.

وخلال الجولة، كلف محافظ الجيزة الشركة المنفذة على الفور باستكمال تركيب أغطية على البالوعات الموجودة بالجزيرة الوسطى وتلافى بعض الملاحظات فى أعمال الرصف واستبدال مصادر المياه المستخدمة فى رى المسطحات الخضراء بأخرى وفقا للمواصفات المتفق عليها مع مراجعة أرصفة المشاة والتأكد من كفاءتها على أكمل وجه، إلى جانب تمهيد ورفع كفاءة أحد الشوارع المتفرعة والمؤدية للشركات والمصانع لتيسير الحركة المرورية.

وشهدت جولة محافظ الجيزة، تفقد أعمال تدبيش وتأهيل ترعة المنصورية بطول 19 كم بدءا من الكيلو 16 وحتى الكيلو 36 وذلك ضمن ملف تبطين الترع والمصارف الجارى تنفيذه بطول (608 كم) على مستوى المحافظة كمرحلة أولى حيث تم الأنتهاء من تبطين (322 كم) وذلك ضمن خطة تبطين وتأهيل الترع والمصارف والذى يشهد نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم فى تحسين البيئة فضلاً عن الحفاظ على ترشيد المياه وتقليل الفاقد والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز كرداسة برفع مخلفات الرتش الموجودة على جانبى الترعة والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الرى مع وضع اكمنة وتنشيط الرصد الميدانى لضبط السيارات المخالفة التى تلقى المخلفات.

واطلع محافظ الجيزة خلال الجولة على نسب تنفيذ أعمال تطوير محورى المنصورية والطريق الأبيض بمركز كرداسة موجها بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى أسرع وقت ممكن لما لهم من أهمية مرورية كبيرة فى تسهيل حركة المواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تغطية إحدى القطاعات بترعة المنصورية بطول 50 م بنطاق مدينة كرداسة وذلك لربط القادم من الطريق الأبيض متجها إلى محور 26 يوليو وذلك فى إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة.