جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا نشاط مديرية الإسكندرية، وتضمن التقرير لقاء مدير المديرية المستشار ياسر سعيد، مع النائب على الدسوقى عضو مجلس النواب، لبحث سبل التعاون بين المديرية وممثلى الشعب فى مجلس النواب، والتطرق إلى دعم وتفعيل دور المديرية فى المزيد من تدريب وتأهيل وتشغيل جميع الفئات القادرة على العمل.





وقال مدير المديرية، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن اللقاء استعرض الخدمات التى تقدمها المديرية لجميع الأهالى، والتدريب على المهن المختلفة المقدمة فى جميع المجالات، وسبل نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل. ومن جانبه أشاد نائب البرلمان بمجهودات المديرية فى هذه المجالات، وأبدى استعداده للتعاون فى سبيل زيادة عدد المتدربين، وكذلك تطوير الورش المزمع التدريب على الحرف الخاصة بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: خطة لزيادة المتدربين على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.