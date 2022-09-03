رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى دائما لتوفير برامج تعليمية وتدريبية حديثة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تسعى دائما لتوفير برامج تعليمية وتدريبية حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر لبرامج مرحلة البكالوريوس الدراسات العليا للارتقاء بمهارات منتسبيها.





جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة، اجتماع لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، الذى استضافته كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حيث ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد الحميد شعيره، رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبد الكريم، أمين اللجنة.

ورحب رئيس جامعة الإسكندرية بأعضاء لجنة القطاع الهندسى التى تضم قامات علمية رفيعة فى المجال الهندسى، واستعرض آخر المستجدات داخل كلية الهندسة من حيث ترميم المبانى التراثية ذات الطابع التاريخى، مؤكداً أنها تتم بمنتهى الدقة.

وأوضح أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعد أول كلية تتحول إلى نظام الساعات المعتمدة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحميد شعيره إن الاجتماع ناقش كافة الموضوعات التى تخص تطوير التعليم الهندسى فى مصر ونظم تقييم للطلاب، فضلاً عن مناقشة الموضوعات العامة التى تخص اللجان العلمية والترقيات وتطوير التعليم الجامعى والبحوث العلمية فى مجال العلوم الهندسية، وموضوعات تخص اللوائح الداخلية والدراسية للكليات التابعة للقطاع بكل من مرحلتى الدراسة (البكالوريوس والدراسات العليا) بالنسبة للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات الأخرى، بالإضافة لمناقشة تقارير تقييم الزيارات الميدانية للكليات الهندسية المنشأة حديثاً خلال العشر سنوات الماضية بكل من الحكومية والأهلية والخاصة.

بدوره، أوضح عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الدكتور سعيد علام، أن الأعمال الانشائية بالكلية تتم على قدم وساق، ومطابقة للمواصفات الهندسية ويتم وفق خطة عمل معدة ومدروسة، مشيراً إلى أن هناك متابعة يومية تأتى فى إطار تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والإنشائية بالكلية.