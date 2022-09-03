وصول دفعة جديدة من الأطباء إلى مستشفى بئر العبد لتوقيع الكشف بالمجان

جدة - نرمين السيد - وصلت دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى بئر العبد المركزى لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.





وقال الدكتور تامر حمدى أحمد مدير عام مستشفى بئر العبد المركزى - فى بيان اليوم - إن الدفعة الجديدة تضم 17 طبيبا وطبيبة فى مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة فى مختلف التخصصات تباعا كل أسبوع إلى المحافظة لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان إلى جانب المحاضرات والتدريب العملى. ومن المقرر أن تستمر الدفعة الجديدة فى العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة المقبل.

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