وزير التنمية المحلية: تنظيم ملتقى توظيفى بالشرقية لتوفير فرص عمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن الوزارة تعمل على خلق آفاق عملية على أرض الواقع؛ لتعزيز برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجالس اقتصادية تشارك فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة، إضافة إلى دعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة.





وأشار الوزير، إلى أهمية تنفيذ ودعم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات؛ لزيادة الإنتاج والتوظيف على أرض المحافظات وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص فى خلق فرص عمل.

يأتى ذلك فى ضوء مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتنفيذ مشروع (قوى عاملة مصر)، الممول من الوكالة الأمريكية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة من أجل دعم الإنتاجية والتوظيف وتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة فى المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية فى العديد من المحافظات فى ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذى أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التى تتميز بها كل محافظة، مؤكدا نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بنى سويف؛ نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

وقال آمنة إنه فى إطار نفس المشروع (قوى عاملة مصر) سيتم عقد ملتقى توظيفى بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء المقبل بنادى الربيع بمدينة (الزقازيق) وذلك فى إطار تنفيذ أنشطة مكون (ابدأ رحلتك) لمشروع قوى عاملة مصر، حيث تم التنسيق مع القطاع الخاص بالمحافظة لحصر الوظائف الشاغرة لديهم وشروط شغل هذه الوظائف، والتى بلغ عددها 420 وظيفة ما بين (عمال تجميع - مسؤول مبيعات خارجى - مهندس تخطيط – مشرف إنتاج - عامل إنتاج) ليتم عرض هذه الفرص على أبناء محافظة الشرقية خلال هذا الملتقى التوظيفى؛ مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب وخفض الفجوات القائمة بين العرض والطلب؛ بما يؤدى إلى رفع القدرات التنافسية للأفراد والمؤسسات بسوق العمل.

وأضاف أن الوزارة تعمل بخطة طموحة وهادفة لخلق آفاق عملية على أرض الواقع؛ لتعزيز التعاون بين الوزارة ومشروع (قوى عاملة مصر) واستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادى اجتماعى يشارك فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية ودعم سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص فى توفير فرص عمل، لافتا إلى أن فعاليات الملتقى الوظيفى ستبدأ فى التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، موضحا أن محافظة الشرقية ستستقبل الشباب الراغب فى العمل وتساعده فى تسجيل بياناته واستعراض الفرص المتاحة المقدمة من شركات القطاع الخاص المشاركة فى الملتقى التوظيفى، كما سيتم تدريب المتقدمين للوظائف على تنمية مهاراتهم الشخصية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة قامت - خلال الفترة الماضية - بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات (الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية) كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التى تتميز بها محافظة بنى سويف، مشيراً إلى سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية فى العديد من المحافظات لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والامكانيات التى تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص فى خلق فرص عمل فى مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر، أن مشروع (قوى عاملة مصر) يساعد فى تحسين ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية وتطوير مهارات القوى العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل، وذلك من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة للحد من الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل وإعداد استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية لكل محافظة تتضمن استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية المحلية، وتشكيل مجلس استشارى اقتصادى لتحديد احتياجات كل محافظة من المشروعات الاقتصادية وفقاً للأولويات، مع تحسين وتطوير وتعزيز القوى العاملة من خلال دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف، إضافة إلى توفير فرص عمل جادة للشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المناهج الخاصة بمدارس التعليم الفنى ودعم المبادرات التى تختص بتنمية العنصر البشرى وخاصة خريجى المدارس الفنية.