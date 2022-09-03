قطع التيار الكهربائى عن 18 منطقة بالعريش للصيانة

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة - فى بيان لها اليوم السبت - أنه تم قطع التيار الكهربائى اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وسيستمر حتى 12 ظهر اليوم لإجراء صيانة بلوحة الإحلال بجوار مستشفى العريش العام.
وأوضحت الشركة أنه تم فصل الكهرباء عن مناطق أبو صقل- غرناطة- ساحل البحر- الخلفاء الراشدين- كرم أبو نجيلة- خلف مستشفى العريش العام- جامع النصر- وسط البلد- سوق السمك- بركة حليمة- المدينة الشبابية- قرية السلام- منطقة آل ياسر- القوى العاملة- قسم ثان العريش الجديد- حى البراوى- شارع الساحة الشعبية- وشارع القاهرة.
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