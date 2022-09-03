الاثنين.. نائبة أمين عام الأمم المتحدة تزور القاهرة للمشاركة بمنتدى التعاون

جدة - نرمين السيد - تزور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، القاهرة بعد غد الاثنين؛ للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى يعقد يومى 6 و7 سبتمبر الجارى فى العاصمة الإدارية الجديدة.





وذكر مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة - فى بيان - أن نائبة الأمين العام "ستتوجه فى 5 سبتمبر إلى القاهرة فى جمهورية مصر العربية بدعوة من الحكومة لحضور منتدى مصر للتعاون الدولى (6 و7 سبتمبر 2022)". وأضاف المكتب أن أمينة محمد "ستلتقى أيضًا بكبار مسؤولى الحكومة المشاركين فى عملية مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين (كوب 27)، وبفريق الأمم المتحدة القُطرى، بالإضافة إلى منظمات الشباب والمجتمع المدنى". وتأتى زيارة نائبة الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، إلى القاهرة فى إطار جولة خارجية تبدأها بزيارة إلى مملكة هولندا التى تتوجه إليها مساء اليوم السبت لحضور قمة التكيف فى إفريقيا، التى تنعقد فى 5 سبتمبر بمدينة روتردام، بحسب البيان. يذكر أن قمة التكيف فى إفريقيا هى قمة ينظمها المركز العالمى للتكيف، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقى، وبنك التنمية الإفريقى، وصندوق النقد الدولى، ومبادرة التكيف فى إفريقيا، ومنتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ، فى إطار الاستعدادات لمؤتمر "كوب 27" الذى تستضيفه شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

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