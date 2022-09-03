القاهرة.. ندوات لشرح كيفية الاشتراك بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - عقدت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء "غرب القاهرة، والنزهة، وبولاق أبو العلا"، لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر مؤتمر المناخ، والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.





شارك فى الندوات كلية الهندسة بالجامعة الصينية، وهيئة البحث العلمى والاستشعار عن بعد، وأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن.

وتناولت الندوة، التى تأتى ضمن جهود محافظة القاهرة فى التعريف بالمبادرة وزيادة الوعى بأهميتها بعض المشروعات المقترحة من الجهات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث البيئى، وبنود المبادرة وأهدافها، كذلك شروط المشاركة والفئات المستهدفة من المبادرة كما تم التأكيد على ضرورة التزام أصحاب المشروعات المقدمة بالمعايير المنظمة للمشاركة فى المبادرة ومدى قابلية المشروع للتطبيق والتأثير المتوقع على المجتمع المحلى والتعامل مع تحديات التغير المناخى والبيئى واستخدام مكون تكنولوجى فى التطبيق.

وكان خالد عبدالعال محافظ القاهرة، دعا الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وأكد محافظ القاهرة، أن المبادرة تأتى ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكانت محافظة القاهرة، نظمت عدة ندوات بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام وطرة والبساتين وحلوان والمعادى فى إطار حملاتها المتواصلة للتعريف بأهمية المبادرة وفؤائد المشاركة فيها.