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وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يتم تنفيذه كمحور إسكان جديد ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الشرائح الاجتماعية، وسيضم جميع الخدمات، وتم اختيار موقع مميز للمشروع يقع مباشرة على محور محمد نجيب وطريق العين السخنة القديم، ومقابل لحى جاردينيا ومحور الجزيرة.
وأكد الوزير، أن مشروع سكن لكل المصريين يعد من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.
وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه تم إسناد تنفيذ الأعمال بقيمة مليار و964 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يتكون من 2448 وحدة سكنية نموذج 132 م2 للوحدة، و2760 وحدة سكنية نموذج 99 م2، و120 وحدة إدارية.
وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم إسناد أعمال المرافق "مياه - صرف صحى - رى - فرمة" وجار التنسيق لبدء الأعمال، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الوحدات تبلغ نحو 60%، وجار دفع الأعمال بمواقع العمارات مع الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصم الجزار: جار تنفيذ 5208 وحدات بـ«سكن لكل المصريين» فى القاهرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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