انت الان تتابع خبر عاجل -إصابة أكثر من 4 أشخاص في حادث تصادم بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، السبت، لسيارة بيجو بأتوبيس، على طريق السويس بلبيس- العاشر من رمضان في نطاق محافظة الشرقية ، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بلبيس،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.