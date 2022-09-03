انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 : شبورة وحر مع بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، مشيرة إلي أنه شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت3 سبتمبر 2022 :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34

السواحل الشمالية العظمى 30

جنوب سيناء العظمى 40

شمال الصعيد العظمى 38

جنوب الصعيد العظمى 43