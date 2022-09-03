انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تحدد موعد شقق سكن مصر في العبور الجديدة: اعرف يومك من هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الجزار أنه سوف يتم البدء في وحدات سكنية في مدينة العبور الجديدة على مساحة 2600 فدان للمواطنين الفائزين بنظام القرعة المعلنة بداية من غداً الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، وسوف تستمر عملية التسليم حتي يوم 25 أكتوبر القادم المقبل.

وطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع الفائزين بالوحدات السكنية الجديدة سرعة التوجة إلي بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام، موضحاً أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة هو من سيتولى عملية تسليم الشقق الجديدة للمواطنين.

وطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جميع الفائزين بالوحدات السكنية الجديدة سرعة التوجة إلي بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام، موضحاً أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة هو من سيتولى عملية تسليم الشقق الجديدة للمواطنين.