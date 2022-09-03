انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تعلن عن قرار حاسم بشأن تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي على إتاحة تظلمات الثانوية العامة أمام الطلاب الذي شاركوا في امتحانات الدور الثاني التي انتهت في الأيام الماضية.

وأوضحت التعليم أن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني سوف تكون رسب فى الامتحانات وباق للإعادة للعام الدراسي القادم الذي سوف ينطلق في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة التظلم لن يكون للطلاب الذي تمكنوا من النجاح في الدور الثاني فقط ولكن متاح إلي جميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022:

وأشار وزير التربية والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 من هنا.