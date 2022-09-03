انت الان تتابع خبر عاجل – منافذ الصرف تجبر بخاطر أصحاب المعاشات : الزيادة الجديدة في المكن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن منافذ الصرف الإلكترونية التابعة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية توصل عملية صرف معاشات سبتمبر اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022، عمبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكدت القباج أنه تم التشديد على جميع منافذ الصرف ملء ماكينات الصراف الآلي بالأموال حتي يمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر الجارية بكل سهولة ويسر مع تنظيم عملية الرصف وذلك لمنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول المنافذ.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معاشات سبتمبر تتمضن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي تبلغ 13% لجميع أصحاب المعاشات.