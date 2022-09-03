وزير الأوقاف: الرئيس يتبنى سياسة التسامح الدينى ونشر ثقافة السلام فى العالم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للفكر الوسطى والاجتهاد العصرى والحرص على بناء الوعى الرشيد المستنير دينيا ووطنيا للشعب وتبنيه لسياسة التسامح الدينى وحرصه الشديد على نشر ثقافة السلام فى العالم كله.





وتوجه وزير الأوقاف، فى حوار أجراه مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تفضله برعاية المؤتمر الدولى الثالث والثلاثين "الاجتهاد ضرورة العصر" الذى تنظمه وزارة الأوقاف خلال الفترة من 24 - 25 سبتمبر الجارى تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر"(صوره.. ضوابطه.. رجاله... الحاجة إليه) بحضور أكثر من مائة عالم من أكثر من ستين دولة، مؤكدا أن موضوع "الاجتهاد" من الموضوعات المهمة، وأن رب العزة لم يخص بالعلم ولا بالفقه ولا بالاجتهاد قوم دون قوم ولا زمان دون زمان، بل إن الله جعل باب الاجتهاد مفتوحا.

وقال الوزير إن من مرونة الفقه الإسلامى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال وما كان راجحا فى عصر قد يصبح مجروحا إذا تغيرت ظروف هذا العصر فهو باب سعة عظيم جدا فى ضوء قواعد الفقه الإسلامى.

وأضاف أن المؤتمر يشارك فيه علماء من الدول العربية والإسلامية ويتناول العديد من المحاور منها، الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه وكيفية إعداده، ونماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها مثل، مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية، "تدويخ الحيوان" فى بعض الدول قبل ذبحه حيث يتم تناول هذا الموضوع من الناحية الدينية والطبية.

وأوضح أنه من المحاور المهمة أيضا خطورة الإضرار بالبيئة وموقعها من الأحكام الشرعية بمشاركة فعالة من وزارة البيئة، ونماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من المؤتمر ستبدأ الوزارة فى الإعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى فبراير المقبل والتى يتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكريم المتميزين فيها خلال الاحتفال الذى تنظمه الدولة بليلة القدر فى شهر رمضان المبارك .

وكشف وزير الأوقاف عن أن الوزارة تستهدف حاليا 100 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم اللحوم لهم شهريا من خلال صكوك الأضاحى والإطعام إلى جانب البر وخدمة المجتمع، وتفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

وحول الدور الذى يقوم به المسجد الآن، أكد الدكتور مختار جمعة أن المسجد استعاد ريادته الكاملة فى ظل الجمهورية الجديدة من خلال الأنشطة التى يقدمها لخدمة المجتمع، مشيرا فى هذا الصدد إلى الأنشطة الصيفية التى تقدم الآن فى أكثر من 7 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية للأطفال لحفظ القرآن الكريم، لافتا إلى أن هذا النشاط، والمقرر انتهاؤه يوم 29 سبتمبر الجارى، شهد إقبالا كبيرا من قبل الأطفال.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى تقديم هذه الأنشطة على مدار العام الدراسى حيث ستفتح المساجد للأطفال يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب، إلى جانب الأسابيع الثقافية فى القاهرة والمحافظات، والقوافل الدعوية مع الأزهر الشريف، وفصول محو الأمية.

وأشار إلى أن الأسابيع الثقافية التى أطلقتها الأوقاف تتضمن محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لكبار المقرئين والمبتهلين، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأوضح الوزير أنه من أهم الأنشطة التى تقوم بها الوزارة الآن "قارئ الأئمة للقرآن الكريم" حيث يوجد الآن (853) مقرئه، بالإضافة إلى (2000) مقرئه لجمهور المصلين، وهناك أيضا المقرأة النموذجية للأئمة، ومقرئه كبار القراء التى تقام كل أسبوعين وتضم أعلام القراء لاستعادة دور التلاوة المصرية بالإضافة إلى أمسيات كبار المبتهلين والتى بدأت بالفعل فى مسجدى الحسين والسيدة نفسية، كما تم التوسع فى أنشطة الواعظات ودرسهن ومجالس الإفتاء على مستوى الجمهورية.