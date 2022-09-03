التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر) ذكرت الصحيفة أنه فى إطار التوجيهات الرئاسية أكد مجلس الوزراء توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد المجلس على توافـر جميع السلع بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى.

وأشار إلى توافر مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز أشهر 6، مؤكدا على شن حملات تفتيش دورية على جميع الأسـواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وتحت عنوان (تيسيرات ومحفزات "ادخارية" للمصريين فى الخارج) ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندى بحثت مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبد الله تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق أهـداف التنمية المستدامة ويسهم فى زيادة مساهمة المغتربين فى الاقتصاد القومى، وذلك فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الهجرة، قولها إن اللقاء، الذى عقد بمقر البنك، ناقش عددا من المبادرات والمقترحات والطلبات التى تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والذى نظمته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف أغسطس الماضى.

ونقلت وزيرة الهجرة لمحافظ البنك المركزى طلبات المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفير تيسيرات فى التحويل من الدول التى يقيمون بها على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر، مضيفة أن هناك إشادة من المصريين بالخارج بالقرارات التى أصدرها محافظ البنك المركزى لطمأنة المستثمرين، واجتذاب رءوس أموال فى الفترة الحالية، وما تمثله من عوامل تحفيز وتيسير على التعاملات النقدية.

وفى الشأن المحلى أيضا ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (مصر تطرح حلولا مبتكرة لمشكلات المناخ خلال قمة شرم الشيخ)- أن مع قرب انطلاق الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27"، التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوات إلى مزيد من القادة وكبار المسئولين الدوليين لحضور القمة، حيث شملت الدعوات التى وجهها الرئيس، أمس، كلا من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دو كرو، ورئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى زافيير بيتل، وقد سلم الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج والاتحاد الأوروبى، الدعوات.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد تأكيدها سعى مصر إلى تعزيز العمل المناخى الدولى، لتحقيق أهداف "اتفاقية باريس" خلال رئاستها القمة.

وقالت الوزيرة- فى أثناء لقائها فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى - مصر، أمس، برئاسة أليساندرو فراكاستى الممثل المقيم للبرنامج، لدعم الشراكة بين الحكومة المصرية والبرنامج- إن مصر ستستضيف المؤتمر نيابة عن إفريقيا، وسيتضمن عرض حلول مبتكرة تسهم فى سد فجوات والتصدى لتحديات العقد الحالى.

وفى (المصرى اليوم) ذكرت الصحيفة- تحت عنوان ("الصحة" تعلن تراجع إصابات "كورونا" 55%)- أن وزارة الصحة أكدت تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ شهد هذا الأسبوع انخفاضًا أكثر من 55% مقارنة بالأسبوع الماضى، فيما ارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس، عالميا، لتصل إلى 603 ملايين و714 ألفا و197 إصابة.

وفى السياق أضافت الصحيفة أن وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" التابعة للمفوضية الأوروبية رحبت بطرح أول اللقاحات المعززة ضد متغيرات "كورونا" داخل أوروبا، إذ منحت الموافقة على تداول لقاحى "كوميرناتى" و"سبايكفاكس" من إنتاج شركتى فايزر وموديرنا على التوالى، كجرعات معززة تستهدف الفيروس الأصلى والمتغير الفرعى لسلالة أوميكرون.

وأشارت إلى أن لجنة اللقاحات المستقلة التابعة لهيئة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" فى الولايات المتحدة أوصت بتلقى المواطنين لقاحات تعزيزية "معاد صياغتها" تستهدف أحدث المتغيرات الفرعية من متحور أوميكرون من فيروس كورونا.