وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الموتمر الدولى لـ«الشؤون الإسلامية» اليوم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022 إن الله تعالى تحت عنوان: الاجتهاد ضرورة العصر (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه).

وفى وقت سابق، توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته المؤتمر الدولى الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذى سيعقد فى الفترة من 24 - 25 سبتمبر 2022 تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره .. ضوابطه .. رجاله.. الحاجة إليه).

وأكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطى والاجتهاد العصري.