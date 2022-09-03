جدة - نرمين السيد - وتعقد المقرأة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمشاركة أعلام القراء فى مصر، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 سبتمبر 2022م تحت عنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة فى القرآن الكريم".
وشددت على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعقد مقرأة لكبار القراء اليوم بمسجد الحسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.