الأوقاف تعقد مقرأة لكبار القراء اليوم بمسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - وتعقد المقرأة فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمشاركة أعلام القراء فى مصر، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 سبتمبر 2022م تحت عنوان: "التحذير من الغفلة والبغتة فى القرآن الكريم".

وشددت على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.